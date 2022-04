Aichach-Friedberg

vor 56 Min.

In diesem Jahr lodern wieder zahlreiche Jaudusfeuer in Aichach-Friedberg

Jaudusfeuer haben im Aichacher Stadtteil Gallenbach und in zahlreichen Ortschaften im Landkreis Aichach-Friedberg eine lange Tradition. Auch in diesem Jahr sind mehrere Jaudusfeuer im Landkreis geplant.

Plus Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause gibt es im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg in zahlreichen Ortschaften wieder Jaudusfeuer. Ein paar Orte gehen einen anderen Weg.

Von Nicole Simüller

Zwei Jahre lang hat es im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg keine Jaudusfeuer mehr gegeben. Heuer aber brennen am Karsamstag in zahlreichen Ortschaften wieder welche. Viele Vereine standen bereits in den Startlöchern, als die Corona-Auflagen fielen. Angesichts des Kriegs in der Ukraine gibt es neben den traditionellen Jaudusfeuern aber auch Oster- oder Friedensfeuer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen