So wird sichergestellt, dass keine Impfdosen weggeworfen werden

Plus Die Corona-Impfzahlen in Aichach-Friedberg sinken, gleichzeitig wird das Angebot aufrechterhalten. Das stellt die Impfzentren in Dasing und Kissing vor Herausforderungen.

Von Marina Wagenpfeil

Keine 700 Menschen wurden in der Woche vom 3. bis 10. März im Landkreis Aichach-Friedberg gegen Corona geimpft. Wie viele es in der vergangenen Woche waren, ist unklar. Denn aufgrund fehlender Daten zu den Impfungen in den Arztpraxen meldete das Landratsamt nicht wie üblich die aktuellen Impfstatistiken. Dass das Impftempo wieder angezogen hat, scheint aber unwahrscheinlich. Auch der Impfstoff „Novavax“, mit dessen Zulassung die Hoffnung verbunden war, bisherige Impfskeptiker zu überzeugen, hat keinen Schwung gebracht. Woran das liege, wisse man nicht, teilt das Landratsamt dazu auf Nachfrage mit. Die Verantwortlichen in den Impfzentren in Dasing und Kissing stellt das vor Herausforderungen: Einerseits will man ein möglichst breites Angebot und es den Menschen so leicht wie möglich machen, sich doch noch impfen zu lassen; andererseits steckt dahinter ein großer logistischer und auch finanzieller Aufwand.

