Viele Lehrstellen im Wittelsbacher Land treffen auf zu wenige Bewerber

Plus Zahlreiche Betriebe im Landkreis Aichach-Friedberg erhalten zu wenig Bewerbungen für offene Lehrstellen – dabei möchten sie ausbilden. Was sind die Ursachen?

Der Hollenbacher Metzger Andreas Erber klingt überrascht. Die eine Lehrstelle in der Produktion seines Betriebes sei schon vergeben, erzählt er. "Wirklich hervorragend, unser Beruf ist nicht gerade beliebt." Bereits vor einem Jahr habe die angehende Auszubildende den Vertrag unterschrieben, im September beginnt sie ihre Lehre. "Nach ihrem Praktikum war sie sich sicher, dass sie ihre Ausbildung bei uns machen möchte", sagt Erber. Ein Glücksfall. Nicht nur im Metzgerhandwerk, nicht nur im Landkreis Aichach-Friedberg. Generell entscheiden sich immer weniger junge Menschen für eine Ausbildung. Ursachen gibt es mehrere.