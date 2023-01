Volkshochschulleiterin Susanne Gribl verlässt Aichach-Friedberg

An der Spitze der Volkshochschule Aichach-Friedberg steht ein Wechsel an. Susanne Gribl wechselt nach Augsburg-Land. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest.

Ein Führungswechsel steht an der Volkshochschule (Vhs) Landkreis Aichach-Friedberg bevor. Geschäftsführerin Susanne Gribl wechselt zum 1. März als Verwaltungsleiterin in die Geschäftsführung der Vhs Augsburg-Land. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit.

Ihre Nachfolgerin wird - zunächst interimsmäßig bis zur Mitgliederversammlung - Alexandra Hingott aus dem Vhs-Team. Das hat der Mitteilung zufolge der Vorstand am Dienstag einstimmig beschlossen. Landrat Klaus Metzger, stellvertretender Vhs-Vorsitzender, erklärt dazu: "Alexandra Hingott genießt das volle Vertrauen des Vhs-Führungsteams." Der Vorstand sei "überzeugt, dass sie die hervorragende Arbeit von Susanne Gribl fortführen wird".

Gribl arbeitete schon einmal an der Vhs Augsburg-Land

Gribl hatte im Herbst 2018 als Leiterin der Vhs Aichach-Friedberg die Nachfolge von Ruth Reisinger angetreten, die damals in die passive Phase der Altersteilzeit ging. Gribl ist gelernte Diplom-Betriebswirtin. Nach ihrer Elternzeit hatte die Mutter von drei Kindern wieder zu arbeiten begonnen: Sie unterrichtete am Königsbrunner Gymnasium und an der Maria-Ward-Realschule in Augsburg. Es folgte eine Zeit bei der Vhs Augsburger-Land, zu der sie nun zurückkehrt. Vor ihrem Wechsel nach Aichach leitete sie die Akademie der Katholischen Jugendfürsorge in Augsburg.

Metzger sagt: "Frau Gribl danke ich, auch im Namen des Vorsitzenden Klaus Habermann, ausdrücklich für die vergangenen fast fünf Jahre." Gribl habe die Vhs strukturell und personell neu aufgestellt. Metzger und Gribl sehen der Mitteilung zufolge die Vhs nach coronabedingt schwierigen Jahren auf einem guten Weg.

Alexandra Hingott arbeitet seit Herbst 2021 bei der Vhs Aichach-Friedberg

Hingott arbeitet seit September 2021 als hauptamtliche pädagogische Mitarbeiterin bei der Vhs. Die vielseitige Arbeit in einem motivierten Team mache ihr sehr viel Spaß, sagt sie. Sie wolle die Vhs Landkreis Aichach-Friedberg auch weiterhin in eine erfolgreiche Zukunft führen. (AZ/nsi)