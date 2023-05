Welche Wiesen im Landkreis sollen wieder bunt blühen?

Der Landschaftspflegeverband sucht für sein Projekt "Artenreiches Grünland im Wittelsbacher Land" geeignete Flächen. Auch "Spenderwiesen" können gemeldet werden.

Bunt blühende Wiesen in denen verschiedene Blumen, Kräuter und Gräser wachsen, sind selten geworden. Dabei bereichern sie nicht nur das Bild der Kulturlandschaft, sondern sind auch wichtiger Lebensraum für viele Tierarten wie Schmetterlinge, Wildbienen oder Schwebfliegen. Der Landschaftspflegeverband (LPV) Aichach-Friedberg will mit seinem Projekt "Artenreiches Grünland im Wittelsbacher Land" die Blütenvielfalt auf die Wiesen zurückbringen.

Durch häufiges Mähen und starke Düngung verschwanden viele bunt blühende Blumenwiesen, auch im Landkreis Aichach-Friedberg, schreibt der LPV in einer Pressemitteilung. Die sogenannten artenreichen Flachlandmähwiesen werden von Landwirten zur Heugewinnung nur zweimal jährlich gemäht und nur wenig bis gar nicht gedüngt, was den Kräuterreichtum der Flächen begünstigt.

Projekt im Kreis Aichach-Friedberg über vier Jahre

2021 startete der Landschaftspflegeverband das insgesamt vierjährige Projekt „Artenreiches Grünland im Wittelsbacher Land“. Es soll artenreiche Wiesen im Landkreis erhalten und fördern. Die Blütenvielfalt wird durch eine sogenannte Artenanreicherungen auf die Wiesen zurückgebracht.

Dazu hat der Landschaftspflegeverband in den vergangenen Jahren nach Spenderflächen gesucht. Ist eine Wiese in ihrer Artenzusammensetzung besonders ausgewogen und kräuterreich, so ist diese aufgrund einer hohen Anzahl an Samen als Spenderfläche geeignet.

Auf dieser blütenreichen Flachlandmähwiese beim Pöttmeser Ortsteil Handzell wachsen über 70 Arten. Foto: Angela Rieblinger

Auf Wiesen, bei denen nach Beendigung einer intensiven Nutzung die typischen Wiesenblumen auch nach Jahren nicht zurückkehren, weil sie weder als Samen im Boden vorhanden sind noch aus der direkten Umgebung einwandern können, werden die Samen der Spenderflächen ausgebracht. Dazu wird Mähgut einer artenreichen Wiese oder geerntete Samen von einer solchen verwendet. Nach einiger Zeit und mit etwas Geduld entwickeln sich auf diesen Flächen wieder intakte Flachlandmähwiesen mit den typischen Blütenpflanzen wie der Flockenblume, Margerite oder Wiesenglockenblume.

Die Verwendung von Samen lokal aus dem Wittelsbacher Land hat den Vorteil, dass die typischen Arten des Landkreises weiterverbreitet werden. Denn die Insektenvielfalt ist an die regionale Pflanzenvielfalt angepasst.

Für die Eigentümer entstehen keine Kosten

Wer sich auf seinen Wiesen mehr Artenreichtum wünscht, egal ob Gemeinde, Landwirt oder Privatperson, kann sich beim Landschaftspflegeverband melden. Für Projektpartner entsteht dabei kein finanzieller Aufwand, denn die Kosten für Saatguternte und -übertragung werden durch das Projekt, das von der Regierung von Schwaben gefördert wird, übernommen. Die Wiesen sollten in den vergangenen Jahren nicht gedüngt worden sein und in der freien Landschaft liegen. Weiter freut sich der LPV auch über die Meldung von besonders artenreichen Wiesen als Spenderflächen.

Wer artenreiche Wiesen melden möchte oder Informationen zum Projekt haben will, kann sich an Angela Rieblinger wenden, Telefon 0151/51104938, E-Mail: info@lpv-aichach-friedberg.de. (AZ)