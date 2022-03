Zahl der Corona-Impfungen in Aichach-Friedberg sinkt weiter

Nur noch wenige Menschen lassen sich im Wittelsbacher Land gegen Corona impfen. Auch mit Novavax sind bislang kaum Impfungen erfolgt.

Das Corona-Impftempo im Landkreis Aichach-Friedberg ist weiter gesunken. Insgesamt 682 Impfungen zählte das Landratsamt zwischen dem 21. und 27. März das Landratsamt, wobei nur 285 davon in den Impfzentren oder bei mobilen Impfaktionen erfolgt sind. In der vorangegangenen Woche waren es immerhin noch insgesamt 945 Personen, die sich gegen Corona haben impfen lassen. Der Impfstoff von Novavax spielt bislang kaum eine Rolle.

Lediglich 70 Personen wurden in den Impfzentren mit Novavax geimpft. Wie viele in den Arztpraxen mit dem proteinbasierten Impfstoff geimpft wurden, ist unklar. Die Ärzte bekommen ohnehin erst seit rund einer Woche Novavax geliefert. Zuvor wurden lediglich die Impfzentren über die Länder mit dem zuletzt zugelassenen Impfstoff versorgt.

Auch 22 Menschen aus der Ukraine haben sich impfen lassen

Insgesamt wurden in der vergangenen Woche 34 Erst-, 82 Zweit- und 263 Drittimpfungen durchgeführt. Außerdem haben 295 Menschen ihre vierte Impfung erhalten. Seit März gibt das Landratsamt außerdem die Zahl der Genesenenimpfungen aus, also Impfungen von Personen, die mindestens einmal an Corona erkrankt waren (+8 im Vergleich zur Vorwoche). Insgesamt sind in Aichach-Friedberg bislang 242.291 Impfungen erfolgt. Nicht darin enthalten sind Impfungen von Landkreisbürgern, die außerhalb des Landkreises geimpft wurden, etwa durch den Betriebsarzt. Auch die ankommenden ukrainischen Geflüchteten können sich hier impfen lassen. Dieses Angebot haben bislang 22 Menschen genutzt.

Am Freitag, 8. April, ist eine weitere mobile Impfaktion geplant. Von 13 bis 18 Uhr wird am Rathaus in Aindling (Marktplatz 1) geimpft. Neben Biontech und Moderna soll auch Novavax zum Einsatz kommen. Impfungen sind ab 12 Jahren und ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es immer am letzten Samstag im Monat einen Familienimpftag. Zuletzt haben sich am 26. März dort 26 Kinder mit dem Kinderimpfstoff von Biontech gegen Corona impfen lassen.

Die Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt derweil weiterhin auf einem hohen Niveau - auch ohne, dass am vergangenen Wochenende Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet wurden. Denn aus personellen Gründen hat das Gesundheitsamt die Meldung positiv Getesteter an das RKI am Wochenende bis auf Weiteres eingestellt. Sie werden am Montag nachgetragen und fließen demnach erst am Dienstag in die Berechnung der Corona-Inzidenz ein. Am Montag wies das RKI 2301,8 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner für den Landkreis Aichach-Friedberg aus.

14 Corona-Patienten an den Kliniken an der Paar

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 40.432 Menschen positiv auf Corona getestet, davon laut Landratsamt 3088 in den vorangegangenen sieben Tagen. Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 158. Von Corona-Ausbrüchen sind weiterhin eine Station des Krankenhauses Friedberg und drei Pflegeeinrichtungen betroffen. An den Kliniken an der Paar wurden am Montag 14 Corona-Patientinnen und Patienten stationär behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. Außerdem gab es einen Verdachtsfall, bei dem das PCR-Testergebnis noch aussteht.