Geschäft an der Werlbergerstraße in Aichach wird zur Wohnung

Plus Der Aichacher Bauausschuss stimmt einem Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes an der Werlbergerstraße zu. Auch andernorts soll Wohnraum entstehen.

Ein Geschäft in der Werlbergerstraße in Aichach soll künftig als Wohnung genutzt werden. Das Gebäude mit der Hausnummer 20 wird auf das Jahr 1860 datiert und steht unter Denkmalschutz. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats hatte gegen die Nutzungsänderung keine Einwände, gegen die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis jedoch schon.