Aichach

12:00 Uhr

Gilt an der Flurstraße in Aichach bald rechts vor links?

In der Wilhelm-Wernseher-Straße ist in markierten Bereichen Gehwegparken möglich. Das soll sich ändern, wurde aber vorerst zurückgestellt.

Plus Die Empfehlung aus der Verkehrsschau für die Tempo-30-Zone an Flur- und Auenstraße in Aichach löst im Bauausschuss Bedenken aus. Welche Straßen auch Thema waren.

Von Claudia Bammer

Gilt in der Tempo-30-Zone um die Aichacher Flurstraße herum bald "rechts vor links"? So lautet zumindest eine Empfehlung aus der Verkehrsschau mit Polizei und Verkehrsbehörde. Deren Ergebnisse waren jetzt im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats Thema. Zumindest zu der 30-er Zone um Flur- und Auenstraße hatten einige Ausschussmitglieder Sicherheitsbedenken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen