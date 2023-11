Jugendliche besprayen Stromverteilerkästen und ein Verkehrsschild

Ein Zeuge beobachtet die drei jungen Erwachsenen bei der Sachbeschädigung, verliert sie dann aber aus den Augen.

Drei Jugendliche sind in Griesbeckerzell am Donnerstag gegen 19.30 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie im Bereich der Lorenzstraße an mehreren Stromverteilerkästen und einem Verkehrsschild Schriftzüge mit schwarzer Farbe anbrachten. Laut Polizeimitteilung verlor der Zeuge die Tatverdächtigen aus den Augen.

Auch durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die Jugendlichen nicht gefunden werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter 08251/89890 entgegen. (inaw)