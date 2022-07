Heiraten im Sisi-Schloss Unterwittelsbach? Stadträte starten neuen Anlauf

Plus Können Paare bald im Sisi-Schloss heiraten? Nachdem 2019 ein Vorstoß der Grünen gescheitert ist, gibt es jetzt einen neuen Antrag von vier Stadtratsfraktionen.

Es soll der schönste Tag im Leben sein: die eigene Hochzeit. Während sich Paare zum Beispiel in Friedberg im Wittelsbacher Schloss das Ja-Wort geben können, ist das in Aichach bislang nur im Standesamt möglich. Das soll sich ändern: Die Stadtratsfraktionen von CSU, Bündnis 90/Die Grünen, Freier Wählergemeinschaft (FWG), Fraktionsgemeinschaft (CWG, BZA, FDP) – alle, außer der SPD – beantragen, dass standesamtliche Trauungen im Sisi-Schloss ermöglicht werden.