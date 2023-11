Kunst-Antik-Markt im Sisi-Schloss lockt viele Besucher an

Der Kunst-Antik-Markt lockt am Wochenende viele Besucher zum Sisi-Schloss in Unterwittelsbach. Dort erwarten sie ebenso begehrte Sammlerobjekte wie Weihnachtsdeko.

Weiter großer Beliebtheit erfreut sich der Kunst-Antik-Markt im Unterwittelsbacher Sisi-Schloss. Bereits nach eineinhalb Stunden waren knapp 250 Besucher dort unterwegs. Bald wurden es deutlich mehr. Insgesamt 30 Ausstellerinnen und Aussteller waren im und rund um das Wasserschloss vertreten.

Auch für Uhrensammler war etwas dabei beim Kunst-Antik-Markt. Foto: Erich Echter

Im Angebot waren Antiquitäten wie Möbel, Glas- und Textilkunst, Silberwaren, Schmuck, Porzellan, aber auch Laubsäge- und Klosterarbeiten. Einige der Fieranten boten begehrte Sammlerobjekte wie „Wiener Bronzen“ an. Diese Miniaturen werden seit 1850 in Wien in traditionellen Arbeitsvorgängen gegossen und in Handarbeit bemalt. Weiter waren Bestecke aus Altsilber zu finden. Auch Uhrensammler dürfte fündig geworden sein. Da das erste Adventwochenende näher rückt, wurde auch Weihnachtliches an den Verkaufsständen angeboten.

Kunst-Antik-Markt in Unterwittelsbach hat sich längst etabliert

Nach zwei Jahrzehnten hat sich der Markt sichtlich etabliert. Längst gibt es viele Stammkundinnen und -kunden, die gerne immer wieder kommen. Von der Vielfalt des Angebots war auch die Friedbergerin Angela Stenle-Martin angetan: „Ich komme immer gerne zum Markt“, sagte sie.

Weihnachtliches aller Art gab es am Stand von Irene Menzinger zu erstehen. Sie ist seit mehreren Jahren beim Kunst-Antik-Markt vertreten. Foto: Erich Echter

Beim Rundgang durch die historischen Räume des Schlosses waren auch zahlreiche Fierantinnen und Fieranten anzutreffen, die seit mehreren Jahren bei Kunst-Antik-Markt vertreten sind. Eine davon ist Irene Menzinger aus Türkenfeld (Landkreis Fürstenfeldbruck). Sie erzählte: „Ich war schon öfters mit meinem Verkaufstand im Schloss.“ Zu ihrem Angebot gehörten Krippen, Papier- und Perlsterne sowie handbemalte Weihnachtskugeln.

Schmuckstücke, Taschen und Süßigkeiten werden im Sisi-Schloss angeboten

Weihnachtlich verpackte Süßigkeiten gab es bei der Augsburgerin Veronika Schelchli. Sie berichtete: "Ich komme schon fünf Jahre zum Markt." Wer wollte, konnte die Verpackungen auch ohne Süßigkeiten haben. Wer es mehr auf Gold und Silber abgesehen hatte, war am Stand von Ingrid Sandner an der richtigen Adresse. Ihre Ringe, Halsketten, Anhänger, Ohrringe und Armbänder fertigt sie aus verschiedenen Edelmetallen. Um ihre Schmuckstücke anzufertigen, benötigt sie zwischen einer und fünf Stunden. Die Süßwasserperlen, die sie in ihren Schmuckstücken verarbeite, stammten aus einer Zucht, erzählte sie.

Zum ersten Mal stellten Martin Wagner und Selda Simsek im Wasserschloss aus. „Das Ambiente ist super“, schwärmte Wagner. Monika Bichler aus Ehekirchen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) setzt bei ihren selbst genähten Kleidern, Taschen und Kissen auf Bio- und Naturstoffe. Der Kundschaft erklärte sie gerne ihre Nähtechnik. Alle ihre Stoffe seien chemiefrei, erzählte sie.

Angesichts der näher rückenden Weihnachtszeit wurden verschiedene Krippendarstellungen angeboten. Foto: Erich Echter

Drehorgelspieler sorgt vor dem Wasserschloss für Unterhaltung

Auch auf dem Vorplatz des Wasserschlosses waren einige Verkaufsstände aufgestellt. Darunter auch der von Peter Fischer. Seine antiken Uhren waren Hingucker für die Besucherinnen und Besucher. Darüber hinaus gab es beim Kunst-Antik-Markt Waren wie Sterne, Kränze, sakrale Kunst, Porzellan und sonstige Raritäten zu erstehen. Auf dem Vorplatz sorgte außerdem ein Drehorgelspieler für Unterhaltung.

Die Eröffnung des Kunst-Antik-Markts wurde von der Städtischen Musikschule stimmungsvoll umrahmt. Bürgermeister Klaus Habermann sagte, der Markt sei in dieser unruhigen Zeit eine Gelegenheit zum Innehalten und zur Ablenkung. Lob zollte er Kastellanin Brigitte Neumaier und dem Info-Büro mit Leiterin Martina Baur für die Organisation rund um den Kunst-Antik-Markt.