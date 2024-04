Aichach-Mauerbach

vor 48 Min.

Anstehende Kanalsanierung beschäftigt die Obermauerbacher

In Obermauerbach wird der Kanal in einem Teil der Lindenstraße (links) und der Hofmarkstraße (rechts) erneuert.

Plus Bei der Bürgerversammlung für Ober- und Untermauerbach im Sportheim sind die anstehenden Bauarbeiten und die Paartal-Energie Thema. Es gibt auch Lob.

Von Claudia Bammer

In Untermauerbach sind die Bauarbeiten in der Ortsmitte im vergangenen Jahr abgeschlossen worden. In Obermauerbach rücken die Baumaschinen heuer an: Ein Teil des Kanals in der Lindenstraße und der Hofmarkstraße muss erneuert werden. Darum ging es auch in den meisten Wortmeldungen bei der Bürgerversammlung für Mauerbach am Dienstagabend. Gut 40 Bürgerinnen und Bürger waren dazu ins Sportheim der SG Mauerbach gekommen, darunter einige Stadtratsmitglieder, Ortssprecher Daniel Stegmair, der frühere Stadtrat Hans Birkmeir und der ehemalige Ortssprecher Hans Mangold.

In Untermauerbach ist im vergangenen Jahr die Ortsdurchfahrt auf einer Länge von 600 Metern komplett erneuert und mit Gehwegen versehen worden, berichtete Bürgermeister Klaus Habermann. Vorher wurden Kanal und Wasserleitung saniert. Die Förderung schon abgezogen, hat die Stadt circa 1,6 Millionen Euro investiert. Die Bepflanzung soll demnächst erfolgen. Habermann bedankte sich bei den Grundstückseigentümern, die beim notwendigen Grunderwerb sehr kooperativ gewesen seien.

