25-Jähriger fährt mit Restalkohol und prallt mit Auto gegen Baum

Ein junger Mann fährt am Freitagmorgen bei Oberbernbach gegen einen Baum. Laut Polizei hatte er noch Restalkohol im Blut. Nun erwartet ihn eine Anzeige.

Auf der Kreisstraße AIC 1 hat ein 25-Jähriger mit 1,3 Promille Restalkohol im Blut kurz nach dem Ortsausgang des Aichacher Stadtteils Oberbernbach in Richtung Kreisverkehr Walchshofen am Freitag einen Unfall verursacht. Der junge Mann aus dem Raum Neuburg an der Donau kam laut Angaben der Aichacher Polizeiinspektion gegen 7.40 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab, fuhr noch etwa 50 Meter auf der Wiese weiter und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Rettungsdienst lieferte den Mann mit leichten Verletzungen wie Prellungen und Schwellungen ins Krankenhaus Aichach ein.

Aichacher Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 2000 Euro

Nach Angaben der Polizei ist am Auto ein Sachschaden von schätzungsweise 2000 Euro entstanden. Auch ein Baum wurde durch den Aufprall oberflächlich beschädigt. Hierbei beläuft sich der Schaden auf schätzungsweise 200 Euro.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Unfallverursachers. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (lavoe)