Ein Einbruch am Wochenende und ein gescheiterter Versuch

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag im Aichacher Ortsteil Oberbernbach in ein Haus eingebrochen. In Petersdorf scheitert ein Einbruchsversuch.

Ein Einbruch in ein Einfamilienhaus hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag im Aichacher Ortsteil Oberbernbach ereignet, meldet die Polizei. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich laut Polizeibericht Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Gangsteig.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Zu einem möglichen Beuteschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.

Die Kripo sucht nach Zeugenhinweisen

In Petersdorf versuchten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Fichtenstraße einzubrechen. Dies gelang den bislang Unbekannten jedoch nicht. Wie die Polizei berichtet, war das in der Zeit von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 14.30 Uhr.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Augsburg. Sie bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0821/323-3810. (bac)