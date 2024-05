In Obermauerbach beginnen die Kanalarbeiten

Im Aichacher Stadtteil Obermauerbach muss der Kanal in einem Teil der Lindenstraße und der Hofmarkstraße erneuert werden. Die Anwohner müssen mit Sperrungen zurechtkommen.

Baufahrzeuge fahren jetzt im Aichacher Stadtteil Obermauerbach auf. Dort ist seit Dienstag die Ortsdurchfahrt gesperrt. Bis Freitag, 2. August, werden dort in einem Teilbereich Kanalarbeiten vorgenommen.

Ein Teil des Kanals in der Lindenstraße und der Hofmarkstraße muss erneuert werden, wie auch in der Bürgerversammlung im April vonseiten des Aichacher Bauamts berichtet wurde. In diesem Zug wird eine Lücke in der Hofmarkstraße geschlossen und der Querschnitt des Kanals erhöht. Das Abwasser fließt dann nur noch in eine Richtung: von der Hofmarkstraße zur Lindenstraße und weiter zur Pumpstation.

Straßenausbau in Obermauerbach kommt später

Erneuert werden soll ein Teil des Kanals in der Hofmarkstraße, in der Lindenstraße zwischen der Einmündung der Hofmarkstraße und dem Maibaum, von dort auf dem Weg zwischen Lindenstraße und Pfarrwiese Richtung Norden und dann weiter ostwärts zum Beckenüberlauf. In dem Zuge wird der sanierungsbedürftige Kanal dort, wo er jetzt durch Privatgrundstücke verläuft, in öffentlichen Grund verlegt. Arbeiten sind außerdem im Bereich Pfarrwiese und Hochblick nötig. Im ganzen Ortsgebiet sollen punktuell Schäden per Roboter, also ohne Aufbaggern, repariert werden.

Der Kanalbau wird laut Bürgermeister um die 1,45 Millionen Euro kosten und voraussichtlich bis Oktober, spätestens Ende des Jahres, fertig sein. Für die Ortsdurchfahrt Obermauerbach soll heuer noch eine einfache Bedarfsplanung erstellt werden, hatte Bürgermeister Klaus Habermann bei der Bürgerversammlung berichtet. Wann und wie es dort weitergeht, müsse der Stadtrat entscheiden.