Aichach/Offenburg

vor 19 Min.

Das Nazi-Schicksal ihrer Großmutter lässt die Enkelin nicht mehr los

Plus Renate Reckziegels Großmutter saß in der Nazi-Zeit im Aichacher Gefängnis. Die Enkelin erfährt das zufällig. Sie fängt an zu recherchieren und ist gefesselt.

Von Carmen Jung

Vom Schicksal ihrer Großmutter Margarete Friedrich erfährt Renate Reckziegel spät, fast zufällig. Bei einer Familienfeier 1999 erwähnt ihr Vater, dass ihre Großmutter in der Nazizeit in Aichach im Gefängnis saß. Es dauert zwei Jahrzehnte, bis die Journalistin, die in Offenburg lebt, mit Nachforschungen beginnt. Dann geht es Schlag auf Schlag.

