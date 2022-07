Prozess: Schweizer bringt Zahntechniker aus dem Wittelsbacher Land um viel Geld

Plus Ein 61-jähriger Schweizer unterschlägt im Landkreis Zahngold im Wert von 53.000 Euro. Wie es dem Angeklagten gelingt, das Schöffengericht in Aichach zu überraschen.

Über den Tisch gezogen hat ein heute 61-jähriger Schweizer einen Zahntechniker aus dem Landkreis. Der Schweizer hatte ihm im August 2018 von einem neuen Verfahren erzählt, mit dem Zahngold besonders nachhaltig recycelt werden kann. Der 68-jährige Zahntechniker übergab ihm daraufhin insgesamt rund 2,5 Kilogramm Gold im Wert von etwa 53.000 Euro. Er bekam weder das Gold zurück, noch sah der 68-Jährige Geld. Am Mittwoch musste sich der Schweizer wegen Betrugs vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Aichach verantworten. Er überraschte das Gericht nicht nur mit einem Geständnis.