So darf östlich der Augsburger Straße in Ecknach gebaut werden

Plus Der Aichacher Bauausschuss segnet den Entwurf für den Bebauungsplan "Östlich der Augsburger Straße" in Ecknach ab. Er soll zu massive Nachverdichtung verhindern.

Mit einem Bebauungsplan will der Aichacher Stadtrat regeln, dass in einem Teil des Stadtteils Ecknach nicht zu massiv nachverdichtet wird. Fehlentwicklungen waren auch bei der Anordnung der Stellplätze auf den Baugrundstücken beklagt worden. Im Bauausschuss lag jetzt der Entwurf für den Bebauungsplan "Östlich der Augsburger Straße" vor, dessen Aufstellung der Stadtrat im Dezember 2020 beschlossen hat.