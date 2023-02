So wurde früher im Aichacher Land traditionell Bauernhochzeit gefeiert

Plus Bauernhochzeiten waren im Aichacher Land ein gesellschaftliches Ereignis mit Hochzeitsladern, öffentlich präsentierter Aussteuer und manch heimtückischem Anschlag.

Ab April können sich Brautpaare im Sisi-Schloss bei Unterwittelsbach das Ja-Wort geben. Bis Oktober sind jeweils am letzten Freitag eines Monats Trauungen möglich. Während sich manche Paare heute für ihren Hochzeitstag ein besonderes Umfeld wünschen, gab es früher andere Bräuche und Gepflogenheiten. Auch bei Bauernhochzeiten im altbayerischen Raum galten bestimmte Regeln und Riten. Ludwig Thoma beschrieb die Bauernhochzeiten im altbayerischen Raum trefflich. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden sie noch nach alter Überlieferung gefeiert – mit Kammerwagenfahren, G'stanzlsingen und "Urlaub nehmen". Danach verloren sich diese Bräuche.