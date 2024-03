Theatergruppe des Gymnasiums zeigt "Dschinni und die Suche nach dem Glück"

Plus 17 Mädchen der achten bis elften Klassen des Aichacher Deutschherren-Gymnasiums zeigen ein sehenswertes Theaterstück. An zwei Tagen kommen rund 350 Zuschauer.

Im Deutschherren-Gymnasium in Aichach brachten 17 Mädchen der achten bis elften Klassen das neueste Stück des Mittelstufentheaters auf die Bühne. Der Titel „Lieber B.L.A.U.“ ließ im Vorfeld viel Raum für Spekulationen über den Inhalt. Nach wenigen Minuten Spielzeit inmitten eines minimalistischen Bühnenbilds aber kann das Publikum erahnen, worum es geht: Die beiden Möbelpacker Martin (Alina Aab) und Manfred (Anna Stammnitz) lassen eine leuchtend blaue Glasflasche mitgehen, aus der kurz zuvor ein Dschinni, ein Flaschengeist, entwich.

Die Geschichte ist inspiriert von der "bezaubernden Jeannie" und "Aladdin". Ein lang vergessener Geist des Orients, sehr gelungen interpretiert von Madeleine Mair, verliert seine geliebte Behausung. Er muss fortan mit mehr oder minder appetitlichen Flaschen, Dosen und Teekannen vorliebnehmen. Die Flasche hingegen wird bei einer sehr überzeugend dargestellten Antiquitätenhändlerin (Ronja Fischer) gegen Bargeld eingetauscht.