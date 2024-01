Umfrage in Aichach: Haben sie vom Winterwetter die Nase voll?

Wir haben Passanten auf dem Stadtplatz in Aichach gefragt, ob sie nach Schneemassen und Eisglätte schon wieder genug haben von der kalten Jahreszeit.

So viel Winter gab es im Landkreis schon lange nicht mehr. Auch wenn die Kontinuität etwas zu wünschen übrig lässt. Der Winter schwankt heuer zwischen Schneemassen, die es innerhalb kürzester Zeit schneit, Temperaturen, bei denen die weiße Pracht ruckzuck taut oder einem eisigen Regen mit Glatteis. Winter in seiner ganzen Vielfalt eben. Wir wollten von Passantinnen und Passanten am Stadtplatz wissen, ob sie vom Winter die Nase voll haben.

Delia Jüttner, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Delia Jüttner, Aichach: Ich freue mich schon, dass Winter ist. In Dortmund, wo ich ursprünglich herkomme, ist es im Winter wärmer als hier. Wenn es kühl ist, gehe ich gerne raus. Von mir aus kann der Winter im Dezember anfangen und bis Ende Februar gehen. Und dann kann das Frühjahr kommen. Bei dem Winter mit seinem Auf und Ab, wie wir ihn jetzt haben, kann sich der Körper gar nicht so schnell umstellen.

Henning Winck, Pöttmes Foto: Gerlinde Drexler

Henning Winck, Pöttmes: Über den Winter freue ich mich eher nicht mehr. Ich war vier Wochen lang auf Sardinien. Da war es viel schöner. Alles war warm. Wenn es ein Winter wäre wie früher, wo alles weiß ist, dann wäre es was. Aber das Graue und Batzlige - das ist nichts mehr. Ich mag den Winter generell nicht so besonders, weil bei uns kein richtiger Winter mehr ist, sondern meistens nur ein Sauwetter.

Hans-Peter Frühbauer, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Hans-Peter Frühbauer, Aichach: Es ist halt jetzt die Jahreszeit. Damit muss man leben. Da kann man nichts ändern. Die Menschen sind mit der Sonne immer glücklicher und mir wäre sie auch lieber. Aber jede Jahreszeit hat ihren Flair. Am schönsten wäre es, wenn zwischen Weihnachten und Mitte Januar Winter wäre und dann das Frühjahr kommt. Aber Gott sei Dank kann man das Wetter nicht beeinflussen.

Manfred Morasch, Sielenbach Foto: Gerlinde Drexler

Manfred Morasch, Sielenbach: Ich habe die Nase vom Winter nicht voll. Der Winter gehört als Jahreszeit einfach dazu. Die Tierwelt braucht ihn genauso wie die Pflanzen. Bäume fahren im Winter runter und sammeln Kraft für das Frühjahr. Langlauf mache ich inzwischen nicht mehr, weil die letzten Jahre zu wenig Schnee dafür lag. Dafür gehe ich im Winter mehr spazieren. Dabei lernt man erst seine Heimat kennen.