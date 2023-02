Umfrage in Aichach: Was bedeutet Ihnen der Valentinstag?

Der Valentinstag steht vor der Tür. Für die einen ist es Kommerz, für die anderen der Tag der Liebe. Was denken die Aichacherinnen und Aichacher?

Es ist der Tag der Liebe - aber auch der Tag, an dem Blumenhändler, Pralinenverkäufer oder Restaurants ein besonders gutes Geschäft machen: der Valentinstag. Und so gibt es dann auch meist zwei Meinungen, ob man den Valentinstag gut findet oder nicht. Die einen verschreien es als reinen Kommerz, die anderen sehen ihn als guten Anlass, seinen Liebsten eine Freude zu machen. Wir haben die Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, wie sie zum Valentinstag stehen.

Christian Herrmann, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Christian Herrmann aus Aichach: Der Valentinstag ist für mich schon was Besonderes. Ich finde es gut, dass es einen Tag gibt, an dem man besonders an seine Lieben denkt. Für mich ist der Tag aber nicht unbedingt mit einem Blumengeschenk verbunden. Wir haben ja meistens Blumen im Haus oder in unserem kleinen Garten. Dafür wollen wir am Valentinstag wieder mal mit unserer kleinen Tochter schön zum Essen gehen.

Harald Baude, evangelischer Pfarrer, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Harald Baude, evangelischer Pfarrer in Aichach: Beim Thema Valentinstag bin ich etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite ist der Tag leider ein sehr großer kommerzieller Event. Andererseits finde ich ihn gar nicht so schlecht. Schließlich gibt es für alles Mögliche einen besonderen Tag, warum nicht auch einen Tag der Beziehungen. Für meine Frau und mich spielen Blumen am Valentinstag keine große Rolle. Ich kaufe auch übers Jahr mal einen Strauß.

Carolin Held, Aichach-Obermauerbach Foto: Manfred Zeiselmair

Carolin Held aus Aichach-Obermauerbach: Ich denke oft gar nicht an den Valentinstag, im Gegensatz zu meinem Mann. Der vergisst ihn eigentlich nie und beschenkt mich immer am Valentinstag. Ich wäre schon überrascht, wenn ich in diesem Jahr am 14. Februar gar nichts bekommen würde. Es müssen ja nicht immer Blumen sein. Wir pflegen aber unsere Beziehung das ganze Jahr über und machen das nicht allein von einem Tag abhängig.

Marion Zott, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Marion Zott aus Aichach: Ich finde, dass um diesen Tag ein Wahnsinns-Hype gemacht wird. Der Valentinstag ist eine Geschäftsidee und allgegenwärtig. Die Geschäfte sind voll von Valentins-Geschenken. Ich komme gerade von einem Tierladen. Da gibt es momentan sogar Hunde-Leckerlis in Herzform. Ich selbst habe von meinem Mann schon oft Blumen an diesem Tag bekommen – und mich natürlich jedes Mal darüber gefreut.