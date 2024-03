Umfrage in Aichach: Was ist Ihr Lieblingsfilm?

In der Nacht von Sonntag auf Montag findet in Los Angeles die Oscar-Verleihung statt. Wir haben deshalb Passanten in Aichach zu ihren Lieblingsfilmen befragt.

Die Nacht der Nächte im Film-Mekka Hollywood steht an, im Dolby Theatre in Los Angeles werden in der Nacht von Sonntag auf Montag die Oscars verliehen. Sogar einige deutsche Beteiligte können sich Hoffnungen machen. Wir haben deshalb Passantinnen und Passanten in der Aichacher Innenstadt gefragt, welchen Film sie am liebsten mögen.

Christa Reinthaler, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Christa Reinthaler, Aichach: Ich gehe sehr gerne ins Kino. Zuletzt habe ich mir mit meinem Mann den Bob-Marley-Film "One Love" angeschaut. Mit einer Freundin war ich vor Kurzem in "Eine Millionen Minuten". Diese Familiengeschichte hat uns beiden sehr gut gefallen. Ich schaue mir selten einen Film zweimal an, mit Ausnahme meines Lieblingsfilms "A Star Is Born" mit Lady Gaga und Bradley Cooper.

Erika Nagl, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Erika Nagl, Aichach: Seit es die Kinofreunde in Aichach gibt, gehe ich regelmäßig, also etwa einmal im Monat ins Kino. Die Auswahl an aktuellen, besonders sehenswerten Filmen, aber auch die nette Atmosphäre dort gefällt mir sehr gut. Ich komme alleine oder mit einer Freundin. Ich habe keinen Lieblingsfilm, aber von dem aktuellen, oscarnominierten irischen Film "The Quiet Girl" war ich richtig begeistert.

Simone Brandmeir, Griesbeckerzell Foto: Manfred Zeiselmair

Simone Brandmeir, Griesbeckerzell: Ich war schon seit Jahren nicht mehr im Kino, schaue mir aber gerne Kinofilme zu Hause an. Zu meinen Lieblingsfilmen zählt der etwas verrückte "Death Proof" des amerikanischen Kultregisseurs Quentin Tarantino. Und auch den Klassiker "Dirty Dancing" kann ich mir immer wieder anschauen. Richtig süchtig macht die Fantasy-TV-Serie "Game of Thrones". Dazu gibt es eine Packung Original Kino-Popcorn.

Annemarie Müller-Heizer, Gachenbach Foto: Manfred Zeiselmair

Annemarie Müller-Heizer, Gachenbach: Ich schaue leidenschaftlich gerne Filme, die mit Musik zu tun haben. Dies begann 1983 mit dem Musik- und Tanzfilm "Flashdance". Zu meinen Lieblingsfilmen zählen "Rocketman" und insbesondere "Bohemian Rhapsody", der Filmbiografie über Freddy Mercury, bei der ich immer wieder Gänsehaut bekomme. Für mich ein ganz besonderer gesellschaftskritischer, deutscher Kinofilm war "Contra".

