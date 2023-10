Unfallverursacher beschädigt in Aichach einen geparkten Audi

In der Nähe des Landratsamtes ist ein geparkter Audi massiv beschädigt worden. Der mögliche Verursacher begeht Unfallflucht.

Nach einem Verkehrsunfall in der Wilheilm-Wernseher-Straße gegenüber des Landratsamtes in Aichach hat der Verursacher Unfallflucht begangen. Laut Polizei wurde am Mittwoch zwischen 5 und 15 Uhr ein silberner Audi Q5 massiv im Bereich der hinteren linken Seite beschädigt. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Ein möglicher Verursacher machte sich jedoch weder an der Unfallörtlichkeit bemerkbar, noch meldete er den Verkehrsunfall der Polizei. Diese sucht deshalb nun nach Zeugen, die sich unter 08251/89890 melden sollen. (AZ)