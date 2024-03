"Upskirting" in Aichach: 26-Jähriger filmte Frauen unter den Rock

Plus Erst filmt ein 26-Jähriger einer Frau im Supermarkt unter den Rock. Dann schlägt er in einer Toilette zu, verstört damit sein Video-Opfer – und landet vor Gericht.

Weil er Frauen heimlich auf der Toilette beziehungsweise im Supermarkt unter den Rock gefilmt hatte, musste sich ein 26-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis am Aichacher Amtsgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft warf ihm Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen in zwei Fällen vor. Wie der Angeklagte nun für das "Upskirting" bestraft wurde.

Bereits vor der Verhandlung hatte der Angeklagte beide Taten eingeräumt. So gab er zu, im Juni 2023 einer Frau in einem Aichacher Supermarkt mit dem Handy unter den Jeansrock gefilmt zu haben. Die Frau hatte sich nach einem zu Boden gefallenen Gegenstand gebückt. Als sie bemerkte, dass der Mann sie filmte, forderte sie ihn auf, das zu unterlassen. Weitere Schritte leitete die Frau, die beruflich als Polizeibeamtin tätig ist, nicht ein. Sie erstattete auch keine Anzeige.