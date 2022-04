Der Asphaltmischer in Walchshofen heizt künftig ökologisch - mit Staub

Plus Statt Heizöl wird bei einem Pilotprojekt Holzstaub in einer Asphaltmischanlage beim Aichacher Stadtteil verbrannt. Auch das Biomasse-Heizkraftwerk profitiert.

Ein Projekt für die Energiewende hat der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats vor Kurzem einhellig befürwortet: Das Asphaltmischwerk der Firma Schweiger im Stadtteil Walchshofen wird umgebaut und modernisiert. Dazu ersetzt künftig ein Holzstaubbrenner mit Beschickung durch ein Holzstaubsilo den Heizölbrenner. Damit wird der Asphalt derzeit noch für Verarbeitung und Einbau erhitzt.