Wila und Autosonntag: Aichach erwartet am Wochenende tausende Besucher

Nach zwei Jahren Zwangspause startet am Freitag, 6. Mai, die zehnte Auflage der Leistungsschau Wila. Doch am Wochenende ist in Aichach noch viel mehr geboten.

Nach den von Corona geprägten Wintermonaten, die hinter uns liegen, geht es am kommenden Wochenende in Aichach wieder richtig rund. Mit der Leistungs- und Gewerbeschau Wila auf dem Volksfestplatz von Freitag bis Sonntag, dem Autosonntag auf dem Stadtplatz und gleichzeitig einer erstmaligen Sonderschau "Nachhaltige Mobilität" auf dem Tandlmarkt ist bereits viel geboten. Am Sonntag öffnen zusätzlich die Geschäfte in der Aichacher Innenstadt. Doch damit nicht genug. Am Freitagabend findet auf dem Stadtplatz auch ein Benefizkonzert für die Ukraine statt.

Zehnte Auflage der Wila in Aichach wird nach zwei Jahren Pause nachgeholt

Nach zwei Jahren Zwangspause kann in diesem Jahr von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, endlich die zehnte Auflage der Leistungs- und Verkaufsschau Wila stattfinden. Wirklich Thema wird das kleine Jubiläum aber nicht sein. "Wir veranstalten jede Wila für sich", erklärt Bernd Böhme von der Böhme event Marketing GmbH, die die Messe veranstalten. Aktionen zur zehnten Auflage werde es deshalb nicht geben. Der Schwerpunkt liege stattdessen auf dem Gewerbe. "Darauf soll sich alles konzentrieren, deshalb haben wir auch das Nebenprogramm auf dem Messegelände drastisch reduziert", so Böhme weiter.

Insgesamt rund 75 Aussteller sind auf der Messe zu Gast – mehr als in den Jahren vor Corona. "Wir hatten einen großen Andrang, sobald klar war, dass die Wila stattfinden kann", sagt Bernd Böhme. Die Messe sei vollkommen ausgebucht, eher sogar leicht überbucht. Insbesondere die Nachfrage nach Standplätzen auf dem Außengelände sei groß gewesen. Das Zelt wird in diesem Jahr deshalb kleiner, der Außenbereich dafür größer ausfallen. Auch der Gastrobereich ist komplett nach draußen verlagert. Nun muss nur noch das Wetter halten. Auflagen oder Einschränkungen wegen Corona gebe es auf dem Gelände keine, so Böhme weiter. Als Folge der Corona-Pandemie rechnet der Veranstalter jedoch nur mit rund 15.000 Besucherinnen und Besuchern und damit deutlich weniger als bei der letzten Wila, als rund 20.000 Menschen über den Volksfestplatz strömten.

Doch auch mit nur 15.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern ist die Wila die Hauptveranstaltung am kommenden Wochenende. Sie beginnt Freitag, 13 Uhr. Der größte Besucherandrang wird erfahrungsgemäß am Sonntag, 8. Mai, erwartet, wenn in der Stadt zusätzlich zur Leistungsschau der Autosonntag stattfindet. Dort präsentieren regionale Autohäuser eine Vielzahl von Marken und Modellen auf dem Stadtplatz. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr außerdem am Tandlmarkt eine Sonderschau "Nachhaltige Mobilität". Dabei soll es um die Frage gehen, wie nachhaltige Mobilität im städtischen, aber auch im ländlichen Raum abseits des Autos aussehen kann. "Viele Diskussionen und Angebote im Bereich der nachhaltigen Mobilität fokussieren sich bislang auf den städtischen Raum", sagt Stefan Mader, einer der Mitorganisatoren der Sonderschau. Er hoffe, dass sich im Laufe der nächsten Jahre auch Lösungen für den ländlichen Raum entwickeln.

Sonderschau zu nachhaltiger Mobilität auf dem Aichacher Tandlmarkt

Acht Aussteller präsentieren auf der Sonderschau, die zeitgleich mit der Autoschau von 10 bis 17 Uhr am Sonntag stattfindet, Lösungen für alternative Mobilität mit Schwerpunkt auf Fahrräder. So werden etwa E-Bikes gezeigt – auch speziell für Senioren oder Menschen mit einer Behinderung. Für Kinder hat sich die Verkehrswacht einen Parkour ausgedacht. Außerdem geht es auch um die Themen Fahrradsicherheit und wie fahrradfreundlich die Stadt Aichach derzeit ist. Dafür hat Mader eine Wand organisiert, auf der die Besucherinnen und Besucher ihre Wünsche und Vorschläge für Aichach notieren können. "Wir hoffen, dass das gut angenommen wird", erklärt Mader. Zusätzlich öffnen von 12.30 bis 17 Uhr am Sonntag die Geschäfte in der Aichacher Innenstadt.

Außerdem findet am Freitagabend, 6. Mai, um 17 Uhr auf dem Stadtplatz das erste Aichacher Benefiz-Konzert zugunsten der Ukraine statt, an dem sich mehrere Bands aus der Region, aber auch Schülergruppen der Wittelsbacher Realschule Aichach und des Deutschherren-Gymnasiums beteiligen. "Wir wollen mit unseren Mitteln dazu beitragen, die humanitäre Katastrophe, in der sich die ukrainische Bevölkerung befindet, zu lindern. Soweit uns das möglich ist", schildert Jörg Weber, einer der Initiatoren des Benefiz-Konzertes. Das gesammelte Geld wird für den Wiederaufbau eines Kulturhauses, eines Kindergartens und eines Kinderspielplatzes in Hostomel im Norden von Kiew gespendet. Der Eintritt ist frei. Für die Spenden stehen Boxen bereit.

Wila in Aichach: Öffnungszeiten, Parkmöglichkeiten, Aussteller, Eintritt

Die Wila öffnet am Freitag, 6. Mai, um 13 Uhr ihre Tore. Am ersten Ausstellungstag bleibt das Volksfestgelände bis um 19 Uhr geöffnet. Samstag ist der Messebesuch von 10 bis 19 Uhr möglich. Am Sonntag öffnet die Wila ebenfalls um 10 Uhr, Ende ist bereits um 18 Uhr. Parkmöglichkeiten: Rund um den Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße 17, Aichach) gibt es mehrere Parkmöglichkeiten. Es stehen unter anderem die Parkplätze des angrenzenden BC Aichach zur Verfügung, aber auch in der Auenstraße etwa bei der Kita.

Rund um den Volksfestplatz (Schrobenhausener Straße 17, Aichach) gibt es mehrere Parkmöglichkeiten. Es stehen unter anderem die Parkplätze des angrenzenden BC Aichach zur Verfügung, aber auch in der Auenstraße etwa bei der Kita. Aussteller: Mit 75 Ausstellern ist die Wila komplett ausgebucht. Ein Großteil der Aussteller kommt aus der näheren Region, etwa Auto Weiss aus Aichach, die Brauerei Kühbach, Möbel Raschke aus Rehling, die Stadt Aichach oder der Wittelsbacher Land Verein. Auch die Aichacher Nachrichten haben auf der Messe einen Stand, bei dem unter anderem auch Paula Print vorbei kommt. Das komplette Ausstellerverzeichnis ist auf der Internetseite der Wila hinterlegt – gemeinsam mit dem genauen Standplatz.

Mit 75 Ausstellern ist die Wila komplett ausgebucht. Ein Großteil der Aussteller kommt aus der näheren Region, etwa Auto Weiss aus Aichach, die Brauerei Kühbach, Möbel Raschke aus Rehling, die Stadt Aichach oder der Wittelsbacher Land Verein. Auch die Aichacher Nachrichten haben auf der Messe einen Stand, bei dem unter anderem auch Paula Print vorbei kommt. Das komplette Ausstellerverzeichnis ist auf der Internetseite der Wila hinterlegt – gemeinsam mit dem genauen Standplatz. Eintritt: Der Zugang zum Messegelände und die Teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos. Besucherinnen und Besucher benötigen deshalb kein Ticket.

