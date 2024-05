Aichach

Wittelsbacher Oldtimerschau: Der Andrang ist so groß wie noch nie

Plus 135 Oldtimer sind für die Schau auf dem Stadtplatz mit anschließender Rundfahrt angemeldet. Doch es kommen viel mehr. Die Oldies ziehen viele Schaulustige an.

Von Erich Echter

Die 13. Wittelsbacher Oldtimerschau am Sonntag lockte trotz nicht ganz so optimalen Wetters zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die gute Stube der Stadt. Bereits um acht Uhr morgens standen die ersten Oldtimer auf dem Stadtplatz. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich noch nie so viele wie diesmal.

Richard Miller vom Motorsportclub Lech-Schmuttertal, der die Oldtimer-Show gemeinsam mit der Stadt Aichach organisierte, sagte: „Der Antrag auf die Aichacher Oldtimerschau war noch nie so groß.“ Angemeldet waren 135 Oldtimer, angefangen von kleinen Schnauferln bis zu PS-starken Nobelkarossen aus verschiedenen europäischen Ländern. Ab elf Uhr konnten man nur noch gemeldeten Fahrzeugen Einlass zum Stadtplatz gewähren, weil die Anzahl zur genannten Zeit bereits weit überschritten war.

