Zum Gründungsjubiläum wird erstmals ein Musical aufgeführt

Das Aichacher Volkstheater feiert heuer seinen 40. Geburtstag. Zum Jubiläum gibt es eine besondere Premiere.

Zur 39. Jahreshauptversammlung seit Bestehen des Vereins lud das Aichacher Volkstheater seine Mitglieder ein. Wichtigster Tagesordnungspunkt war heuer die Neuwahl der Vorstandschaft. Da alle Funktionsträger und -trägerinnen bereit waren, ihre Ämter weiterzuführen, konnten die Wahlen zügig durchgeführt werden. Das Ergebnis war eine Bestätigung der bisherigen Vereinsführung. Somit bleibt Stefan Dauber Vorsitzender, mit Conny Metz als Stellvertreterin. Ihnen zur Seite stehen Schriftführer Wolfgang Manhart und Schatzmeisterin Marina Hermann sowie Spielleiterin Claudia Flassig. Komplettiert wird das Führungsteam durch die Verantwortlichen der jeweiligen Ausschüsse.

Stefan Dauber zog eine kurze Bilanz über die Aktivitäten des Vereins. Das Herbststück im November 2023, „Der eingebildet Kranke“ von Molière, wurde acht Mal aufgeführt und war gut besucht. Schatzmeisterin Hermann bestätigte in ihrem Bericht einen ausgeglichenen Haushalt.

Der Vorsitzende erinnerte auch an die Lesung in der Stadtbücherei im Juni 2023 zum Thema „Vergangenheit und Gegenwart“. Im September nahm das Volkstheater mit dem Schwank „Der pfiffige Kuhdieb“ von Hans Sachs an den Mittelalterlichen Markttagen teil. Ein kleiner Appetithappen auf das Herbststück war die Mitwirkung an der Museumsnacht im Sandepot mit einem kurzen Ausschnitt aus „Der eingebildet Kranke“.

Spielleiterin Claudia Flassig erwähnte in ihrem Rückblick die Molière-Komödie unter der Regie von Jörg Schur, die allen Beteiligten viel Freude bereitete und erfolgreich durchgeführt werden konnte.

2024 ist ein besonderes Jahr für den Verein, da er heuer sein 40-jähriges Bestehen feiern kann. Aus diesem Anlass hat man sich etwas Besonderes ausgedacht und gleichzeitig einen lange gehegten Wunsch ins Auge gefasst. Auf die Initiative von Claudia Flassig hin will sich der Verein erstmals an die Aufführung eines Musicals wagen. Zur Auswahl kam das Stück „Spamalot“, das auf dem Film „Die Ritter der Kokosnuss“ der britischen Comedy-Gruppe „Monty Python’s Flying Circus“ basiert. Natürlich ist ein solches Projekt erheblich aufwändiger als eine „normale“ Theateraufführung. Deshalb werden zunächst in separaten Gruppen Tanz, Musik und Gesang einstudiert, wofür Stefan Dauber, Caro Knoth und Arnold Fritscher die Leitung übernehmen. Im Ensemble befinden sich einige bekannte Gesichter der Aichacher Musikszene, komplettiert durch talentierte Neuzugänge, die bereits mit Herzblut bei der Sache sind. Man darf also schon gespannt auf den Herbst sein. Die Regie übernimmt Claudia Flassig, die schon mitten in den Vorbereitungen steckt. Premiere ist am 16. November in der TSV-Turnhalle, gefolgt von acht weiteren Aufführungen.

Wer Lust hat, Theaterluft zu schnuppern und mitzuspielen, hat dazu am Sonntag, 5. Mai, Gelegenheit: Auf Einladung des Vereins wird der letztjährige Regisseur Jörg Schur in der TSV-Turnhalle eine offene Auftaktprobe leiten, an der alle Interessierten teilnehmen können. Gesucht werden auch noch Leute für Kostüme, Requisite, Bühnenbild und Maske. Beginn ist um 10.30 Uhr.