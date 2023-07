Aindlinger Liedertafel präsentiert Sommerhits im Rathaus

Plus Die Aindlinger Liedertafel präsentiert im Aindlinger Rathaus ein vielseitiges Programm. Das Publikum ist begeistert, auch von der Band Junaio und dem Junior-Liedertafele.

Trotz besten Badewetters war das Sommerkonzert der Aindlinger Liedertafel am Sonntag sehr gut besucht. Da die Aula der Mittelschule nicht, wie gewohnt, zur Verfügung stand, stellte Bürgermeisterin Gertrud Hitzler das Rathaus zur Verfügung. Die Mitglieder der Liedertafel – die Band Junaio, Veronika Golling, Wolfgang Kraemer und das Junior-Liedertafele – boten unter der Leitung von Brigitte Mezger ein vielseitiges und abwechslungsreiches Programm.

Josef Schoder begrüßte kurz alle Gäste, vor allem die Hausherrin, Bürgermeisterin Gertrud Hitzler, bevor er an Brigitte Mezger übergab. Die Sängerinnen und Sänger der Aindlinger Liedertafel überzeugten mit ihrem Können. Bei den Darbietungen aus den verschiedenen Epochen, Kunstliedern, aber auch Musicalmelodien, bis hin zum rhythmischen afrikanischen Lied stimmte jeder Ton. Harmonisch mit präzisen Einsätzen und großer stimmlicher Vielfalt präsentierten sie die in vielen Proben eingeübten Stücke. Ob leise und besinnlich oder temperamentvoll und lautstark – für die geübten Choristen war das kein Problem.