Die neue Kita Wichtelhütte hat einen direkten Blick ins Grüne

Plus Mit einem Jahr Verspätung wird das Kinderhaus "Wichtelhütte" in Aindling offiziell eingeweiht. Das Interesse beim Tag der offenen Tür ist groß.

Ein Jahr nach dem Einzug in das neue Kinderhaus "Wichtelhütte" in Aindling wurde dieses jetzt mit Verspätung offiziell eingeweiht. Die Leiterinnen Tina Wunderle und Marion Lorenz freuten sich über das große Interesse beim Tag der offenen Tür.