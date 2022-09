Aindling

06:00 Uhr

Die Aindlinger Kita Wichtelhütte feiert ihr Einweihungsfest mit Verspätung

Plus Im Oktober 2021 wurde die Aindlinger Kita Wichtelhütte offiziell in Betrieb genommen. Jetzt ist das Haus komplett fertig und kann erforscht werden. So lief das erste Jahr.

Von Evelin Grauer

Mit kleinen Startschwierigkeiten hatte die Aindlinger Kindertagesstätte (Kita) Wichtelhütte vor einem Jahr zu kämpfen. Weil es wegen der Corona-Krise zu Lieferproblemen bei Material und Möbeln kam, konnte die neue Einrichtung erst einen Monat später öffnen als geplant. Auch eine offizielle Einweihungsfeier gab es wegen der Pandemie bisher nicht. Diese soll im Oktober nachgeholt werden.

