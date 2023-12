Auszeichnung: Gold und Bronze für die dunklen Biere aus Unterbaar

Die Schlossbrauerei holt zwei Medaillen beim Wettbewerb European Beer Star. Ausgezeichnet werden wieder das dunkle Weizen und der Export Dunkel.

Vor 15 Jahren wurde im kleinen Dorf Baar, im nordwestlichen Zipfel des Wittelsbacher Landes, das 400. Jubiläum der Schlossbrauerei gefeiert. Geschichtliche Hinweise deuteten sogar darauf hin, dass die Brauerei schon über 500 Jahre alt sein könnte. Sie ist auf alle Fälle eine der ältesten Privatbrauereien Deutschlands. Der Sudkessel hat dort aber nicht nur Tradition, dort werden auch mit die besten Biere Europas und der ganzen Welt gebraut. Die Schlossbrauerei Unterbaar hat jetzt wieder zwei Medaillen beim Qualitäts- und Geschmackswettbewerb European Beer Stars gewonnen: In diesem Jahr wurden laut einer Mitteilung das dunkle Weizen und der Weizenbock mit Gold ausgezeichnet. Für das Export Dunkel gab es Bronze.

20 Medaillen für Unterbaar in knapp zwei Jahrzehnten

Seit 2005 gingen bei diesem Wettbewerb somit nach Angaben der Brauerei insgesamt neun Gold-, vier Silber- sowie sieben Bronzemedaillen nach Unterbaar. Die Schlossbrauerei gehört jetzt auch das sechste Mal in Folge zu den Gewinnern. Eine 150-köpfige internationale Expertenjury aus Braumeistern, Fachjournalisten, Biersommeliers und weiteren Bierexperten hat laut einer Mitteilung die über 2350 eingereichten Biere aus Ländern rund um den Globus verkostet und deren Qualität beurteilt. Sie bewerten ausschließlich Merkmale, die sie mit ihren Sinnen wahrnehmen. Die Kriterien: Optik, Schaum, Geruch und Geschmack. In 74 verschiedenen Kategorien wurden die Biere in einem anonymisierten Verfahren verkostet. Pro Kategorie werden nur die drei besten Biere am Ende mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet.

Bierqualität ist keine Frage der Brauereigröße

Dabei sei Bierqualität keine Frage der Brauereigröße: „Der Wettbewerb ist offen für alle: Wir haben Einreichungen von namhaften, überregionalen und weltweit agierenden Großbrauereien, aber auch von Spezialitätenbrauereien, die nur für die eigene Gastwirtschaft brauen. Es ist alles dabei“, so Stefan Stang, Hauptgeschäftsführer des Veranstalters Private Brauereien Bayern. Die Medaillen wurden bei der Fachmesse BrauBeviale in Nürnberg übergeben. „Ein Medaillengewinn bei einem so renommierten Bierwettbewerb sorgt nicht nur für Ansehen in der internationalen Braubranche. Die Gold- und Bronze-Medaille ist auch eine schöne Bestätigung für die außerordentliche Arbeit, die unser engagiertes Brauerei-Team immer wieder an den Tag legt“, so Brauereichef Franz Freiherr Groß von Trockau zur Auszeichnung. (AZ, cli)