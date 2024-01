Baar

11:30 Uhr

Baarer Gemeinderat berät über Haushalt und erstellt Streichliste

Die Gemeinde Baar muss weiterhin sparen. Doch bei den Haushaltsvorberatungen fanden sich keine großen Streichposten. Daher stellten Bürgermeister und Gemeinderat in mühevoller Kleinarbeit eine lange Liste mit kleineren Positionen zusammen, bei denen die Gemeinde weniger Geld ausgeben will als vorgesehen.

Im Baarer Gemeinderat stand am Donnerstag die Suche nach Einsparpotenzial im Mittelpunkt. Doch dieses schien sich gut zu verstecken. Dementsprechend schwierig gestaltete sich die Vorberatung des kommunalen Haushalts.

Ausgangspunkt war eine Haushalts- und Finanzplanung, die mit einem siebenstelligen Minus in diesem Jahr startete. Die Neuverschuldung würde demnach über zwei Millionen betragen. Doch das war noch nicht einmal das größte Problem des Baarer Gemeinderats, das mit vier Fehlenden – Johanna Ruisinger, Josef Reiter, Florian Beutlrock und Matthias Schlicker – etwas dünn besetzt anmutete. Auch der Blick in die Finanzplanung und damit auf die Folgejahre 2025, 2026 und 2027 gestaltete sich alles andere als rosig. Nur einmal hätte sich die Gemeinde aus dem Minus hieven können. Die verpflichtende Mindestzuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt würde in keinem der Jahre erreicht.

