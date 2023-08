Skydrunk steht mit Klassikprofis auf der Bühne: Experiment erfolgreich

Plus Diese Kombination kann das Publikum beim Musikfest in Blumenthal erleben. Und es ist begeistert. Das Konzept der Veranstalter geht vollends auf.

Drei von vier Tagen ausgebucht, ein neues Konzept und viel Engagement waren die Garanten für den Erfolg des dritten Musikfestes in Blumenthal ( Aichach). Das Besondere bei der dritten Auflage: Die Veranstalter verlangten keinen Eintritt. Jeder Gast durfte zahlen, was er für angebracht hielt. Das ermöglichte auch Menschen mit kleinerem Budget einen Kulturgenuss.

Gibt es etwas Besseres, als einen verregneten Nachmittag und Abend bei Livemusik zu verbringen? Das haben sich am Samstag wohl die zahlreichen Besucherinnen und Besucher des Geländes und Ökonomiegebäudes von Schloss Blumenthal gedacht. Das hervorragende Festivalorchester Camerata Vitilo spielt dieses Mal zusammen mit einem Clown und einer bekannten Band aus Aichach. Das Publikum kann erleben, was für ein toller Klang dabei entsteht, trotz der ungewohnten Mikrofonverstärkung des Orchesters: Der Klang ist mitreißend und begeisternd.