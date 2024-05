Erwischter Ladendieb wirft mit Getränkedose nach Mitarbeiter

Der Mann will mit seinen Einkäufen einen Dachauer Supermarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hält ihn auf. Es kommt zu einer Auseinandersetzung.

In Dachau ist am Dienstag ein Ladendieb in einem Supermarkt aufgeflogen. Als ein Mitarbeiter den 45-Jährigen aufhalten wollte, erwies sich dieser als gewalttätig. Der Ladendieb verletzte den Mitarbeiter bei einer körperlichen Auseinandersetzung leicht.

Laut Polizei wollte der 45-Jährige kurz nach 18 Uhr den Supermarkt in Dachau-Ost verlassen, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter versuchte ihn aufzuhalten. Der Ladendieb riss sich los und griff den Mitarbeiter an. Er warf unter anderem eine volle Getränkedose nach ihm, die den Mitarbeiter aber verfehlte.

Dem Täter gelang es zu fliehen. Eine Streife der Polizeiinspektion Dachau konnte ihn jedoch aufgreifen. Sie stellte das Diebesgut im Wert von gut 50 Euro sicher. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Mann ist ohne festen Wohnsitz, wurde festgenommen und am Folgetag in Untersuchungshaft genommen. (AZ)