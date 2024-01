Im Aichacher Ortsteil Edenried brennt es neben dem Feuerwehrhaus

Am Sonntag brennt in Edenried ein Carport. Für den örtlichen Feuerwehr-Kommandanten ist dieser Einsatz in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich.

Am 7. Januar gegen 11 Uhr Vormittag wird Walter Mittermüller, erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Edenried, über einen Brand in seinem Wohnort Edenried informiert. Das Carport eines Wohnhauses steht in Flammen. Innerhalb kürzester Zeit sind die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinden vor Ort und unterstützen die Edenrieder Einsatzkräfte. Glück im Unglück: Das Carport brennt nicht unweit des Feuerwehrhauses.

Innerhalb einer Dreiviertelstunde habe man den Brand deshalb auch schon unter Kontrolle gebracht, berichtet Mittermüller. Denn das Wasser konnte direkt aus dem benachbarten Feuerwehrhaus bezogen werden. Für den Edenrieder war dieser Sonntagvormittag eine besondere Situation. "Das war mein erster Brand innerhalb meiner 14 Jahre Kommandantschaft", erklärt der Mittermüller, der die Leitung des Einsatzes in Edenried übernahm. Bis zum Ende des Löschvorgangs befanden sich knapp 60 Feuerwehrleute unter seinem Kommando.

Diese rückten, neben den ortseigenen Einsatzkräften, unter anderem aus Haunswies, Friedberg, Affing und Grießbeckerzell an. Trotz schnellem Löschvorgang ist die große Anzahl anwesender Feuerwehren für Wolfgang Rieß, erster Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Affing angemessen. Diese richte sich dabei immer nach den Richtlinien der jeweiligen Leitstelle, in diesem Fall der Brand eines Carports in Wohnhausnähe. "Lieber haben wir dann zu viele als zu wenig Leute im Einsatz. Das Feuer hätte im schlimmsten Fall auch übergreifen können", erklärt der Affinger Feuerwehrkommandant.

Edenrieder Kommandant lobt die Zusammenarbeit unter den Feuerwehrleuten

Seinen Edenrieder Kollegen freut besonders der reibungslose Ablauf des Löschvorgangs: "Für mich war das ein Lehrstück in Sachen Miteinander, Koordination und Kameradschaft. Jeder wusste sofort, was zu tun ist." So löschten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Affing und Grießbeckerzell mit Atemschutzmasken aus naher Distanz das Auto im Carport und besprühten es im Anschluss mit Löschmittel. Das war notwendig, um eventuelle Glutnester zu bekämpfen.

Laut Polizeiangaben blieb das benachbarte Wohnhaus durch das schnelle Eingreifen von den Brandausläufern verschont. Dadurch blieben die Anwohner unversehrt. Das Carport und das darin befindliche Auto brannten vollständig ab. Der Sachschaden ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.