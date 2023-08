82-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Welshofen

Beim Brand in einem Einfamilienhaus im Erdweger Ortsteil Welshofen stirbt ein 82-Jähriger. Das Feuer bricht in der Küche aus. Der Sohn findet den leblosen Vater.

Ein 82-Jähriger ist am Freitagmorgen beim Brand in einem Einfamilienhaus in Welshofen (Gemeinde Erdweg, Landkreis Dachau) ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, entwickelte sich der Schwelbrand aus bislang ungeklärter Ursache in der Küche des Wohnhauses. Als der Sohn des Hausbesitzers gegen 8.30 Uhr in sein elterliches Wohnhaus kam, bemerkte er Brandgeruch wahr und fand seinen 82-jährigen Vater leblos in der Küche.

Brand in Wohnhaus fordert Todesopfer: Kripo hat Ermittlungen übernommen

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Der Arzt konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache übernommen. Am Brandort entstand ein geringer Sachschaden. (nsi)