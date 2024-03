DJK Stotzard startet erfolgreich nach der Winterpause

Kreisklasse Aichach: Leahad erfährt die erste Heimniederlage der Saison. Die Knauer-Elf zeigt sich dagegen kämpferisch.

Inchenhofen und Stotzard meldeten sich sehr unterschiedlich aus der Winterpause zurück. Der DJK kam mit breiter Brust zurück.

Inchenhofen – Echsheim-R. 3:4

Von einer ganz starken Auswärtsvorstellung seiner Mannschaft berichtete SVE-Trainer Aleksandar Canovic. 4:3 gewann seine Elf und fügte dem TSV Inchenhofen die erste Saisonheimniederlage zu. „Wir haben kämpferisch und spielerisch neunzig Minuten alles abgeliefert“, lobte Canovic seine Truppe. Die erste Halbzeit sah er seine Elf in der Defensive stark agierend und „dann sind wir richtig gut angelaufen und haben uns auf die Siegerstraße gebracht.“ Martin Stammler, Inchenhofens Coach, sprach von einem „wilden Spiel, dass wir abgeliefert haben.“ Er selbst vergab einen Strafstoß im ersten Abschnitt – Gästeschlussmann Dominik Zach tauchte blitzschnell in das untere linke Toreck ab. „Das hat unserem Spiel nicht unbedingt gutgetan“, so Stammler selbstkritisch. Zudem sah er seine Truppe in der Defensive nicht so konsequent agierend, wie vor der Winterpause. Tore: Baumgärtner (3.), Wiedemann (38.) und Wenger (72. und 88.) für den SVE; Bergmair (14.);Sebastian Pachaly (43.) und Landsbeck (90.) für Leahad.

Stotzard – Mühlried 2:0

Gut aus den Startlöchern ist die Knauer-Elf vom DJK Stotzard beim ersten Heimauftritt nach der Winterpause gekommen. Dabei taten sich die Platzherren allerdings sehr schwer, wie Abteilungsleiter Roman Wilhelm mitteilte. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, so Wilhelm. Der Gast aus Mühlried hielt eine Halbzeit stark dagegen. Buchstäblich in letzter Sekunde vor dem Seitenwechsel gelang Philipp Bauer der Führungstreffer, nachdem zuvor Schillinger und Bauer selbst vergeblich Anlauf genommen haben. Zudem verhinderte die Querlatte einen Treffer, als Manuel März stramm abzog. Roman Wilhelm: „Wir haben dann aber nach hinten gut gearbeitet und den zweiten Treffer rechtzeitig nachgelegt.“ Bauer wurde im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 2:0-Endstand. (r.r)