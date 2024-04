Traktorfahrer übersieht Auto: Unfall bei Ippertshausen

Bei Zusammenstoß im Weiler Ippertshausen in der Nähe des Aichacher Stadtteils Gallenbach entsteht Sachschaden. Die beiden Fahrer bleiben unverletzt.

Bei einem Zusammenstoß im Weiler Ippertshausen in der Nähe des Aichacher Stadtteils Gallenbach ist am Samstag Sachschaden entstanden. Die Fahrer bleiben unverletzt. Laut Polizeibericht fuhr gegen 13.30 Uhr ein 54-Jähriger mit seinem Traktor aus seinem Hof auf die Straße. Er übersah einen vorfahrtberechtigtes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Der Traktor blieb unbeschädigt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. (cli)