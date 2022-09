Gebenhofen

Ein neues Baugebiet ist für Gebenhofen Zukunftsmusik

Im jüngsten Baugebiet der Gemeinde Affing ist "Am Weberanger" in Mühlhausen wird eifrig gebaut.

Plus Die Gemeinde Affing ermöglicht es einem Bürger in Gebenhofen, einen Bauplatz am Ortsrand zu schaffen. Daneben könnte ein neues Baugebiet entstehen.

Von Carmen Jung

Am nördlichen Ortsrand von Gebenhofen entsteht am Schusterberg ein Bauplatz. Dafür ändert die Gemeinde Affing einen Bebauungsplan. Dieser könnte der Anfang für ein neues Baugebiet werden. Die Gemeinde hat dafür das östlich davon liegende Gelände bis zum früheren Sportplatz im Auge. Doch wann es so weit sein wird, ist noch offen.

