vor 35 Min.

Für Aindling ist der Einzelhandel ein Qualitätsmerkmal

Der Einzelhandel hat viel zu bieten, etwa am Marktplatz: eine Postfiliale, Solarium und Fahrschule, im Hintergrund Metzgerei Weissenhorn und in der Mitte die Kaufstätte Zureck.

Plus Was die Geschäfte angeht, kann sich die Marktgemeinde durchaus mit den großen Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg messen. So hat Aindling beim Heimat-Check abgeschnitten.

Von Marina Wagenpfeil

Mit 5803 Einwohnern ist der Markt Aindling die sechstgrößte Kommune im Landkreis Aichach-Friedberg. Fünf Gemeindeteile gibt es zusätzlich zum Hauptort: Binnenbach, Gaulzhofen, Hausen, Pichl und Stotzard. Beim Heimat-Check, eine Onlinebefragung der Augsburger Allgemeinen und ihren Heimatzeitungen, landet die Kommune auf dem achten Platz im Landkreis Aichach-Friedberg mit einer durchschnittlichen Bewertung von 6,3 Punkten. Besonders gut schneidet im Vergleich mit den anderen Gemeinden und Städten der Einzelhandel ab – eines der größten Qualitätsmerkmale von Aindling.

