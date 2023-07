Hollenbach

100 Jahre Grüne Eiche Schönbach - und alle feiern beim Jubiläum mit

Plus Im Hollenbacher Ortsteil Schönbach wurde am Wochenende das 100. Jubiläum der Schützen von Grüne Eiche gefeiert. Beim Festzug geschieht ein kleines Malheur.

Von Johann Riß

Einen schöneren Auftakt zum 100. Jubiläumsfest hätte sich der Schützenmeister von Grüne Eiche, Erwin Spar, wohl nicht erträumt. Schon am Freitagabend war bei der "Freaky Friday Party" mit DJ Bartho für Junge und Junggebliebene etwas geboten. Im umfunktionierten Partyzelt gab es neben dem Barbetrieb eine Weizenschänke sowie einen Weinstand, um sich für den Höhepunkt des Jubiläumsfestes am Samstag einzustimmen. Am Morgen des Festtages sorgten zahlreiche Helfer dafür, dass das Partyzelt wieder zum Festzelt umdekoriert und bestuhlt wurde.

Schier endlos war der Festzug mit insgesamt 21 Vereinen, begleitet von den Blaskapellen Sielenbach und Baar sowie dem Musikverein Hollenbach-Inchenhofen. Foto: Johann Riß

Mit einem Standkonzert am Ortseingang von Schönbach im Hof der Familie Meisel empfing die Sielenbacher Blaskapelle am Samstagnachmittag nicht nur alle Ortsvereine und Feuerwehren der Gemeinde Hollenbach. Auch befreundete Schützenvereine aus Rehling, dem Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell, dem Affinger Ortsteil Haunswies und dem Inchenhofener Ortsteil Sainbach machten dem Jubelverein ihre Aufwartung. Am prächtigen Festzug durch Schönbach nahmen somit insgesamt 21 Vereine teil.

