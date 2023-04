23-Jähriger fährt mit 1,5 Promille durch Motzenzhofen

Bei einer Verkehrskontrolle bemerken die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch bei einem Autofahrer in Motzenhofen. Nun laufen die Ermittlungen.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag, gegen 2 Uhr nachts, haben Polizeibeamte einen 23 Jahre alten Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 1,5 Promille aufgehalten. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten die Polizisten bei der Kontrolle in der Maria-Eich-Straße in Motzenhofen einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann, bei dem anschließend eine Blutentnahme durchgeführt und dessen Führerschein sichergestellt wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)