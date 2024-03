AC/DC und Helene Fischer schaffen es auf die Dorfbühne

Plus Mit dem Stück "Auf gute Nachbarschaft" stellt die Dorfbühne Hollenbach ihre Qualitäten erneut unter Beweis. Die Rollen der Komödie sind ideal besetzt.

Seit vielen Jahren ist die Krebsbachtaler Dorfbühne Hollenbach e.V. ein Begriff für unterhaltsame und anspruchsvolle Theateraufführungen. Diesen Ruf untermauert sie, wenngleich krankheitsbedingt nach einwöchiger Verspätung, mit dem diesjährigen Drei-Akter "Auf gute Nachbarschaft" eindrucksvoll. Das zeigte die Publikumsreaktionen bei der Premiere am Samstag im ausverkauften Pfarrzentrum deutlich.

Bereits die originelle Einleitung vor noch geschlossenem Vorhang löst im Saal erste Lachsalven aus, die sich im Laufe des Theaterabends gefühlt im Minutentakt aneinanderreihen. Die Verantwortlichen um die Regie führenden Ingrid Beck und Gerhard Specht haben eine humorvolle Komödie ausgewählt und diese dank einer Idealbesetzung der Rollen mit Leben erfüllt.