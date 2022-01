Hollenbach

14:59 Uhr

Aus landwirtschaftlichem Gebäude in Igenhausen wird ein Wohnhaus

In Igenhausen kann ein Nebengebäude in ein Wohnhaus umgebaut werden.

Plus In der Augsburger Straße im Hollenbacher Ort Igenhausen gibt es Probleme mit Parkplätzen. Dennoch darf ein landwirtschaftliches Gebäude umgenutzt werden.

Von Johann Eibl

In der Augsburger Straße in Igenhausen soll ein landwirtschaftliches Nebengebäude umgestaltet werden. Dabei entsteht ein Wohngebäude mit drei Einheiten. Dieser Antrag stieß in der Sitzung des Hollenbacher Gemeinderats am Donnerstag im Grundsatz durchweg auf offene Ohren. "Das Projekt an sich finde ich toll", meinte beispielsweise Michael Lidl, der aber eine längere Debatte auslöste, als er wissen wollte, ob Parkplätze in ausreichendem Maße vorgesehen sind. Bei drei Wohnungen sind laut Satzung Plätze für sechs Fahrzeuge erforderlich.

