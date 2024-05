Farbenfrohe Bilder im Hollenbacher Rathaus

Zehn Künstler der Volkshochschul-Malgruppe stellen zum vierten Mal ihre Werke im Rathaus aus. Die Bilder zeigen die Weiterentwicklung der Gruppe.

Nach Ausstellungen unter den Mottos „Farben, Formen, Fantasien“ (2013), „vielschichtig“ (2016) und „Farben, Formen – WIR“ (2019) stellt nun die Malgruppe der Hollenbacher Außenstelle der Volkshochschule (VHS) im Hollenbacher Rathaus zum vierten Mal aus unter dem Motto „Freude – malen - Freunde“. Die zehn Künstlerinnen und Künstler gaben sich mit ihrer Dozentin und international anerkannten Künstlerin Irene Rung bei der Vernissage vor rund 70 geladenen Gästen, darunter die frühere VHS-Geschäftsleiterin Ruth Reisinger, die Ehre, eine große Auswahl ihrer abstrakten Werke vorzustellen.

63 farbenprächtige Bilder zeugen im Erd- und Obergeschoss des Rathauses von der Weiterentwicklung und enormen Kreativität der zehn Künstler, die zum Teil seit dem Frühjahrssemester 2012 dem Malkurs angehören. 25 Malkurse in ununterbrochener Reihenfolge – schon beachtlich!

Die riesige Gemeinschaftsarbeit von 2019 am Treppenaufgang blieb als farbenprächtiger Blickfang stehen, am Treppenpodest kam eine neue Gemeinschaftsarbeit aus 42 Kleinformaten auf Papier hinzu. Sprecher Alois Lechner, selbst ein Teil der „eingeschworenen Truppe“, wie er die Gruppe wegen ihres ausgeprägten Zusammengehörigkeitsgefühls nannte, bedankte sich bei der Lehrmeisterin Irene Rung für ihre unermüdlichen Impulse. Sie habe die Teilnehmer stetig motiviert, nicht stehen zu bleiben, sondern sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und neben der herkömmlichen Acrylmalerei Experimente mit Collagen, Mischtechnik, diversen Strukturen, Rost oder Wachs, auf Leinwand, aber auch auf Papier zu wagen. Die Künstlerinnen entwickelten sich ständig weiter – das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!

Hollenbachs Bürgermeister Xaver Ziegler begrüßte die Gäste aus nah und fern und zeigte sich begeistert von der Lebendigkeit und Farbigkeit der Ausstellungsstücke, die Rathaus und Gemeinde enorm aufwerte.

Bevor er die Galerie und das von den Kursteilnehmern im Sitzungssaal vorbereitete Buffet offiziell eröffnete, gab Alois Lechner in humorvoller und kurzweiliger Art einen Einblick in die Arbeitsweise der Künstlergruppe und stellte dabei die Kursteilnehmer näher vor, visualisiert mit einem Flyer. Neben ihm sind noch Christa Brablik, Claudia Wastl – mit kurzer Unterbrechung, Gabriele Grün und Konrad Brauner von der ersten Malstunde an dabei. Bald kamen auch schon Marianne Leithner, Anneliese Grundner, Petra Jarde und Effie Jelinek und zuletzt Doris Stegmair hinzu. Lechner betonte nochmals das Motto der Ausstellung: „Freude – malen – Freunde“. Aus der unbändigen Freude am Malen seien wertvolle Freundschaften entstanden.

Die Ausstellung ist bis September im Hollenbacher Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten montags bis freitags, 8 bis 12 Uhr, und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr zu besichtigen.