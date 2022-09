Hollenbach

Hollenbach feiert seinen neuen Bauhof

Der neue Bauhof der Gemeinde Hollenbach in Motzenhofen ist eingeweiht. Viele nutzten die Gelegenheit, ihn zu besichtigen und sich anschließend in der großen Halle zu stärken.

Plus Der neue Bauhof am östlichen Ortsrand von Motzenhofen stößt bei seiner Einweihung am Sonntag auf großes Interesse. Ab Montag wird dort gearbeitet.

Von Johann Eibl

Wer im Bauhof der Gemeinde Hollenbach tätig ist, der muss am Montag erstmals einen anderen Weg einschlagen. Nicht mehr im Zentrum des Hauptortes beginnt um 7 Uhr das Tagwerk, sondern am östlichen Ortsrand von Motzenhofen in der Bachfeldstraße 3. Dort erhielt das neue Gebäude am Sonntag seinen kirchlichen Segen und wurde seiner Bestimmung übergeben. Das Interesse war so groß, dass der Parkplatz des benachbarten Edeka-Markts am Nachmittag kaum ausreichte.

