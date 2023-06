Kostenlose Glasfaser bis ins Haus bringt Hollenbach das Turbointernet

Die Gemeinde unterzeichnet einen Vertrag mit DSL mobil. Mainbach, Motzenhofen, Schönbach und der Großteil Hollenbachs erhalten bald Glasfaseranschlüsse.

Bei der flächendeckenden Versorgung mit Highspeed-Glasfaser-Anschlüssen hat die Gemeinde Hollenbach einen großen Schritt nach vorn gemacht. In den kommenden Jahren erhalten die Ortsteile Mainbach, Motzenhofen und Schönbach sowie der größte Teil des Hauptortes Hollenbach Glasfaseranschlüsse bis ins Haus (FFTB).

Bürgermeister Xaver Ziegler teilt mit, dass seine Gemeinde erfolgreich das Förderprogramm der Bayerischen Gigabit-Richtlinie (BayGibitR) durchlaufen habe. Er unterzeichnete nun einen Kooperationsvertrag mit dem Telekommunikationsunternehmen DSL mobil aus Asbach-Bäumenheim für den Glasfaserausbau, das sich bei der Ausschreibung durchgesetzt hatte.

Der Freistaat zahlt 90 Prozent des Glasfaserausbaus

Der Glasfaserausbau wird vom Freistaat Bayern mit 90 Prozent der sogenannten Wirtschaftlichkeitslücke gefördert. Die verbleibenden zehn Prozent trägt die Kommune. Dies gilt auch für die Arbeiten auf Privatgrund. Dadurch entstünden für die Anschlussnehmer keine Kosten, betont Ziegler.

Schnelles Internet für Hollenbach: Firmengründer Matthias Korber (DSL mobil) und Bürgermeister Xaver Ziegler freuten sich über den Schnellen-Internet-Vertrag für Hollenbach Foto: Walter Mika

Mit dem neuen Vertrag wird der Hauptteil des Gemeindegebietes abgedeckt. Nicht förderfähig sind hingegen über die Bayerische Gigabit-Richtlinie Teile Hollenbachs und Igenhausen. Doch auch diese sollen mit Glasfaser fürs schnelle Internet erschlossen werden. Deshalb ist die Gemeinde bereits parallel in die „Gigabitförderung 2.0“ des Bundes eingestiegen. Wenn dieses Verfahren komplett abgeschlossen sei, würden alle Haushalte der Gemeinde Hollenbach über einen Highspeed-Glasfaser-Anschluss verfügen, erklärt der Bürgermeister.

Wie geht es weiter mit dem schnellen Internet?

Technisch hat die Gemeinde schon vorgebaut. Um die in den vergangenen Jahren neu ausgebauten Straßen in Mainbach und Igenhausen im Zuge des Glasfaserausbaus nicht wieder aufgraben zu müssen, hat der Bauhof in der vergangenen Jahren diese Bereiche in Eigenleistung bereits mit einem Leerrohrnetz versehen. Das kann jetzt in Mainbach von der Firma DSL mobil genutzt werden.

Ziegler kündigte an, dass die Gemeinde und Firma DSL mobil im Herbst alle Endkunden über den Glasfaserausbau informierten werde.