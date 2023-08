Hund beißt in Motzenhofen den Postboten

Der Postbote wird bei dem Angriff schwer verletzt und musste mit einem Helikopter in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen werden.

Ein Postbote ist am Samstagmorgen gegen 10.15 Uhr im Hollenbacher Ortsteil Motzenhofen während seiner Arbeit von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, betrat er ein Grundstück im Unteren Siedlungsweg und klingelte an der Haustüre. Diese wurde geöffnet und ein Amerikanischer Akita griff unvermittelt an. Der Postbote erlitt durch den Angriff Bissverletzungen am linken Unterarm und im linken Bauchbereich. Er wurde mit einem Helikopter in das Universitätsklinikum Augsburg geflogen. Was mit dem Hund geschehen ist, dazu gab es am Sonntag keine weiteren Informationen. (AZ)